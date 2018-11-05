Mali müşavirlere ‘e-uygulamalar’ semineri

Osmaniye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) tarafından, mali müşavirlere yönelik, ‘E-uygulamalar’ konulu eğitim semineri düzenlendi. Osmaniye Ticaret Borsası Konferans Salonunda gerçekleşen programa, oda üyeleri ve yardımcı personeller yoğun ilgi gösterdi. Oda Başkanı Seydi Gülsoy’un açılış konuşmasının ardından, İstanbul SMMMO Eğitim Müdürü İnci Şalcı ve Eğitmen Mustafa Gün sunumlarını gerçekleştirdiler. Eğitimlerde, katılımcılara, e-fatura ve özellikli konular, e-defter ve özellikli konular, e-arşiv fatura, taslaktaki e-arşiv 50 Bin TL fatura sınırı, e-irsaliyedeki yeni süreçler, e-tebliğ taslağındaki yeni uygulamalar, taslaktaki e-fatura ve e-defter 5 milyon sınırı, e-müstahsil makbuzu ve e-smm, e-uygulamalar muhafaza ve ibraz yükümlülükleri, defter beyan sistemi ile ilgili güncel değişiklikler ve pratik çözüm yolları konularında bilgiler aktarıldı. Konuşmacılar, İnci Şalcı ve eğitmen Mustafa Gün, program sonunda katılımcıların konularla ilgili sorularını cevaplandırdılar.

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