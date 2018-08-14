Malını kurtarırken canından oldu

Osmaniye’de hayvan otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Kaan Büyükbörklü (18) boğularak hayatını kaybetti. Olay merkeze bağlı Kesmeburun Köyü’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Hayvan otlatmadan dönen Büyükbörklü, iddiaya göre bir anda dengesini kaybedip DSİ’ye ait sulama kanalı düştü. Kısa sürede gözden kaybolan genci sudan çıkartmak için çevredekiler yardıma koşsa başarılı olamadılar. İhbar üzerine bölgeye Sağlık, Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Gurup Amirliği’ne ait dalgıç polisler zevk edildi. Ayrıca DSİ yetkililerine durumun bildirilmesinin ardından kanala su akışı kesildi. Yapılan aramaların ardından Kaan Büyükbörklü’nün cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunarak çıkartıldı. Gencin cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE