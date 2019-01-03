Mamure Tren İstasyonu’nda Tüm Şehitler Anıldı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Osmaniye Şehitlerine Yürüyor” programı Mamure Tren İstasyonu’nda gerçekleştirildi.

Mamure tren istasyonunda düzenlenen etkinlik için Osmaniye Garı’ndan özel tren seferi yapıldı.

‘Osmaniye Şehitlerine Yürüyor’ programına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Türk, siyasi parti il, ilçe başkanları ve temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Mamure Tren İstasyonundaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti akabinde Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından şehitlerimiz için dua okundu.

Okunan duaların ardından Sivil Toplum Kuruluşları adına Osmaniye Kültür Tarih Sanat Derneği Başkanı İsmet İpek günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. İpek, Osmaniyeli sivil toplum kuruluşları olarak Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi himayesinde düzenlenen “ Osmaniye Şehitlerine Yürüyor” etkinliği vesilesi ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yolbulan Baştuğ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Silahını vermeyen şehit’ konulu tiyatro oyunu sergilendi. Oyun, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Törenin son bölümünde Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kadir Karayel ve protokol mensupları, Mamure şehitler anıtına karanfiller bırakarak, dualar okudular.