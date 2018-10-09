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Mantar Yetiştiriciliği Kursiyerlerine sertifika248 defa okundu

kategorisinde,09 Eki 2018 - 15:55 tarihinde yayınlandı
Mantar Yetiştiriciliği Kursiyerlerine sertifika

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, mantar yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Osmaniye İl Müdürlüğü ve Düziçi Halk Eğitim Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen kursa, 23 kişi katıldı. Kursiyerlere, 192 saat boyunca 24 işgünü süresince, mantar yetiştiriciliği konusunda teorik bilgiler verildi. Ayrıca anlatılan teorik bilgilerin uygulamasını göstermek amacıyla teknik gezi düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları, İlçe Kaymakamı Mutlu Almalı tarafından Kaymakamlık makamında düzenlenen törenle verildi. Kaymakam Almalı, bu tür kursların ilçede tarım ve hayvancılığın gelişmesinde önemli katkılarının olacağını söyleyerek verilen sertifikaların tüm kursiyerlere hayırlı olmasını temenni edip bol kazançlar diledi.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

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