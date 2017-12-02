Marketten sigara hırsızlığı kamerada

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesi’nde, iki kişinin girdiği marketten yaklaşık 10 bin lira değerinde sigara çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Bozuk paraları koydukları poşeti unutan ve almak için geri dönen pişkin hırsızın kameraya dönerek ‘parmak’ işareti yapması ise dikkat çekti. Olay, gece saatlerinde Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa Erdem’e ait markete giren kimlikleri belirsiz iki kişi, çekmecedeki bozuk paralar ile yaklaşık 10 bin lira değerindeki, değişik markalarda 1300 paket sigarayı şeker çuvalına doldurup çaldı. Sabah işyerine gelen Erdem, kapının açık olduğunu ve soyulduğunu anlayınca hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kameraları inceleyip eşkallerini belirlediği hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldı.

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