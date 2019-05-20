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Masa Tenisi Hakem Kursu Tamamlandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Masa Tenisi Hakem Kursu Tamamlandı10 defa okundu

kategorisinde,20 May 2019 - 17:16 tarihinde yayınlandı
Masa Tenisi Hakem Kursu Tamamlandı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Masa Tenisi Aday Hakem Kursu” sona erdi. Masa Tenisi İl Temsilcisi Hanifi Kaplan, çevre illerden ve Osmaniye merkezden katılan 51 kursiyere, Osmaniye Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Tosyalı Spor Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerle, masa tenisi hakemlik kurallarının en ince ayrıntısına kadar öğretildiğini belirtti. Kaplan, “Osmaniye’de hakem sıkıntısı gidermek için açtığımız kursa katılım yoğun oldu. Adaylara oyun kurallarının yanı sıra, hakem kıyafeti, sporcunun kıyafeti gibi konularda önemli bilgiler aktarıldı Kursun son gününde de yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav Türkiye Masa Tenisi Federasyonu MHK Üyesi Uluslararası Hakem Ertuğrul Şimşek tarafından yapıldı. Kursu başarıyla tamamlayan hakemlerinizi kutluyorum masa tenisi camiasına hayırlı olsun.” şeklinde konuştu. Kursiyerlere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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