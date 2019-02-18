maltepe escort
kartal escort
Masa tenisi turnuvası şampiyonlarına ödül - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 18 ŞUBAT 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 101.729
DOLAR 5,2977
EURO 5,9955
ALTIN 226,07
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Masa tenisi turnuvası şampiyonlarına ödül94 defa okundu

kategorisinde,18 Şub 2019 - 16:04 tarihinde yayınlandı
Masa tenisi turnuvası şampiyonlarına ödül

Osmaniye’de oynanan, Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi kapsamında, Türkiye’nin yıldız adayları Osmaniye’de buluştu. Tosyalı Spor Salonunda iki gün boyunca devam eden, Osmaniye, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman illerinden 9 Kız ve 9 erkek toplamda 90 sporcunun katıldığı müsabakalarda takımlar çeyrek final için mücadele etti. Ödül töreninde sporcularla bir araya gelen Osmaniye, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, gençlerin bu tür organizasyonların içinde olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, “Ayrıca geleceğimizin teminatı olan birbirinden yetenekli gençlerimizin, derslerinin yanı sıra sporda da bu denli başarılı olmaları gurur vesilesidir.” diye konuştu. Düzenlenen müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara ödülleri Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Spor Şube Müdürü Arif Özasarı ve Osmaniye Masa Tenisi İl temsilcisi Hanifi Kaplan tarafından verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ