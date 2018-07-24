Mayam şerbeti yoğun tüketiliyor

Osmaniye’de, sıcak yaz günlerinde vatandaşların serinlemek için içtiği ve her derde deva olarak bilinen ‘mayam şerbeti’ artık evlerde de yapılmaya başladı. Özellikle mide, bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına kadar bir çok faydası bulunan Mayam şerbeti, yörede yazın kola ve benzeri asitli içeceklere göre daha çok tüketiliyor. Soğuk içildiğinde serinlik veren ve sayısız faydası bulunan mayam şimdilerde evlerde de sıkça yapılmaya başlandı. Toprakkale’nin Dağıstan Mahallesi’nde oturan 63 yaşındaki Mustafa Talan, her yaz geldiğinde, havaların ısınmasıyla mayam şerbeti hazırladığını belirterek, “Eskiden beri severim bu şifalı şerbeti. Osmaniye’ye gittiğimde sokaklarda satılırdı, içerdim. Şimdilerde mayam şerbetini sokaklarda pek bulamaz olduk. Ben de evde yapmaya karar verdim. Yapımı sanıldığının aksine çok basit. Hem de sayısız faydaları bulunuyor” ifadelerini kullandı. Kendisinin böbrek rahatsızlından dolayı mayam şerbeti içtiğini ve faydasını gördüğünü belirten Talan şerbetin yapım tarifini ise şu şekilde anlatı: “Öncelikle suyumuzun içerisine bir tutam tel tel olmuş mayam köklerini bırakıyoruz. Daha sonra bu karışımı karıştırıp ağzını kapatıyor ve demlemeye bırakıyoruz. Yaklaşık 1-2 saat demleniyor. Sonra hazırladığımız karışımı süzgeçten geçirip buzdolabına koyarak, soğumaya bırakıyoruz. Ve sonra buz gibi içiyoruz” Mustafa Talan, mayam şerbetinin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini, ses kısıklığına iyi geldiğini belirterek, “Ayrıca bu şifalı içeceğimiz, balgam sökmek ve öksürük gibi rahatsızlıklar için de kullanılır. İdrar söktürücü etkisi de bulunan Mayam midedeki ülser gastrit gibi hastalıklara iyi gelmektedir. Ağız içindeki yaralar içinde faydalı olduğu söylenen Mayamın tansiyonu düzene soktuğu bildirilmektedir” dedi.

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