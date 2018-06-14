Memurların Siyaset Yasağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince bir memurun herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmasını konusunda yasak olup 657 sayılı DMK hükümlerine göre tarafsızlık ve devlete bağlılık adına devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar ve herhangi bir siyasi partinin veya kişinin, zümrenin yararına veya zararına davranışta bulunamaz. Kanundaki ilgili madde şöyledir:

Tarafsızlık ve devlete bağlılık:

Madde 7 )Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Memur sosyal medyadaki siyasi içerikli paylaşımlarına da dikkat etmelidir. Çünkü sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ve açıklamalar da ilgili siyasi partinin yararına veya zararına tutum olarak değerlendirilebilecektir.

Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmanın, görevin yerine getirilmesi sırasında siyasi düşünce ayrımı yapmanın cezası kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıdır; herhangi bir siyasi partiye üye olunmasının ya da ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmanın, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basma, çoğaltma, dağıtma veya bunları kurumların herhangi bir yerine asma veya teşhir etmenin cezası da devlet memurluğundan çıkarılmadır.

Av. Ahmet SALGUT www.ahmetsalgut.com