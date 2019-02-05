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Merdivenlerden düştü, kaldırıldığı hastanede öldü - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Merdivenlerden düştü, kaldırıldığı hastanede öldü645 defa okundu

kategorisinde,05 Şub 2019 - 14:38 tarihinde yayınlandı
Merdivenlerden düştü, kaldırıldığı hastanede öldü

Osmaniye’nin Düziçi İlçesinde, merdivenlerden düşerek ağır yaralanan 69 yaşındaki F.A., isimli yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. Olay İlçeye bağlı Elbeyli Köyü’nde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen F.A., merdivenlerden inerken dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarparak ağır yaralanan yaşlı kadın, komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybederken, cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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