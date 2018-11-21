Merhum Mustafa Uyan için Yasin-i Şerif okutuldu…

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İskenderun Şube’nin merhum başkanı Mustafa Uyan için TÜED İskenderun Şubesinde vefatının 40. Günü dolayısıyla Yasin-i Şerif okutuldu. Merhum başkan Mustafa Uyan’ın ruhuna okutulan Yasin-i Şerif, Saadet Partisi (SP) İlçe Başkanı Halil İbrahim Çelik tarafından gönüllü olarak okundu. Düzenlenen mevlide CHP İskenderun Belediye Başkan aday adayı Bülent Bozdoğan, SP İlçe Başkanı Halil İbrahim Çelik, SP İskenderun İlçe Teşkilat yöneticileri, dernek üyeleri, merhum Mustafa Uyan’ın çok sayıdaki dost ve sevenleri katıldılar. Yasin-i Şerif sonrası katılımları için tüm konuklara teşekkür eden TÜED İskenderun Şube Başkanı Hüseyin Göde “Mustafa Uyan başkanımıza bir kere daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Buraya gelen ve dua için el açan herkese teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Mustafa başkanın bıraktığı TÜED hizmetini kaldığı yerden devam ettirme gayretinde olacağız. Emeklilere hizmet en önde gelen ilkelerimizden biridir” diye konuştu.

Mustafa Uyan kimdir?

(02.08.1944 – 07.10.2018)

Mustafa Uyan, 1944 yılında Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi Keferbek Köyü’nde dünyaya geldi. Çalışma zorunluluğu nedeniyle ilköğretim ikinci sınıfta eğitim yaşamına son vermek zorunda kaldı. 1954 yılında ailesiyle birlikte İskenderun’a göç etti.

Çocukluk yıllarında İskenderun’da yaygın gazetelerin seyyar satıcılığını ve dağıtıcılığını yaptı. Gençlik yıllarında babası Haşim ile birlikte ticaretle uğraştı. Bir dönem Kara Yolları Lokal İşletmecisi olarak çalıştı. 1964 yılında askere gitti. Erzurum Aşkale’de Garaj Çavuşu olarak askerlik görevini tamamladı. Askerlik sonrası evlendi.

Bir süre bazı işletmelerde vasıfsız eleman olarak çalıştı. 70’li yıllarda Baraj-Elektrik –Su Sendikası’nda (Bes-İş) sendikal faaliyetlere başladı. İskenderun Demir Çelik Fabrikaları (İDÇ) yapım aşamasında iken İDÇ’deki taşeron firma Mosan şirketinde işçi temsilcisi oldu. Daha sonra Aslantaş Barajı işçilerinin temsilcisi olarak Osmaniye’ye geldi ve buraya yerleşti. Ardından Afşin Termik Santrali’nde sendikacılık yaptı. Bu süreçte kendini geliştirdi ve bir alaylı olarak bir mektepli kadar bilgi ve deneyime ulaştı.

1980 askeri darbesi sonrası tüm sendikacılarla birlikte tutuklandı ve Ankara Mamak Cezaevinde bir süre tutuklu kaldı. Mamak Cezaevi sonrası, İskenderun Cezaevi’ne nakledildi. Devam eden yargılama süreci sonrası sendikacı arkadaşlarıyla birlikte hüküm giymeden İskenderun Cezaevi’nden tahliye edildi. 1983 ve 84 yıllarında GAP Atatürk Barajı’nda yine işçi temsilcisi oldu. 1999 yılında Atatürk Barajı çalışmalarını noktalayarak İskenderun’a döndü.

Mustafa Uyan, 2000’li yılların başında 1980 darbesi sonrası kayyuma devrilmiş olan Bes-İş Sendikası için dava açtı ve yargılama süreci sonucu sendikayı yeniden teslim alarak, adını Yeni Bes-İş Sendikası olarak tescil edip, sendikanın Genel Başkanı oldu.

Mustafa Uyan, 30 Haziran 2003 tarihinde Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İskenderun Şubesi’ni arkadaşlarıyla birlikte faaliyete geçirdi. Türkiye Emekliler Derneği TÜED’e önemli katkı ve hizmetleri oldu. Çevresinde sevilen, sosyal yönü güçlü, temsil kabiliyeti kuvvetli, çevresi oldukça geniş, sözü geçen, saygın biri olarak her daim aranılan bir isim olmayı başardı.

Mustafa Uyan, 22 Temmuz 2016 tarihinde geçirdiği kalp krizi ardından başlayan sağlık sorunları neticesi, tüm tedavi çabalarına rağmen, 7 Ekim 2018 tarihinde Osmaniye’deki özel bir hastanede solum ve çoklu organ yetmezliği neticesi vefat etti.

Mustafa Uyan, evli ve biri kız, dördü erkek olma üzere toplam beş çocuk babasıydı.