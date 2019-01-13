Mersin’deki Osmaniyeliler Yemekte Buluştu

Mersin’deki Osmaniyeliller Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği geceye çok sayıda Osmaniyeli katıldı.

Mersin’de düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğine, Osmaniye Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Mersin Büyük Şehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Mersin Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Cumhur İttifakının Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna,Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, Osmaniye’yi Uluslararası Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan ve Mersin’de ikamet eden çok sayıda Osmaniyeli katıldı.

Mersin Osmaniyeliller Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Akar Tülüce, gecede yaptığı konuşmada, Mersin’de 17 bin Osmaniyeli yaşadığını ve amaçlarının bu insanlara ellerinden geldiği oranda yardım etmek ve karışıp kaynaştırmak olduğunu ifade ederek, “Güzel Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz, birlik ve beraberlik gecesine bu yıl Valimiz ve Belediye Başkanımızın katılması bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Her yıl 600 öğrencimize burs vermekteyiz. Amacımız bu sayıyı daha da artırmaktır. Önümüzdeki yıllarda derneğimize bir de hizmet binası kazandırmayı planlıyoruz. Osmaniye’nin kültürünü, tarihini ve tüm özelliklerini burada Mersinlilere anlatmaya çalışıyoruz. Gecemize katılan herkese teşekkür ediyorum”dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise, Mersin’de bulunan, Osmaniyeliller Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni davetlisi olarak böyle güzel bir geceye katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, ” Derneğimizin her zaman yanındayız. Böyle güzel bir gece tertip ederek hemşehrilerimizi burada bir araya getirmeleri takdire şayan bir olaydır. Derneğimiz o kadar önemsiyoruz ki, şu seçim telaşında hemen geldik ve hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Bu geceye emeği geçen başta dernek yönetimimizi kutluyorum”dedi

Osmaniye Vali Ömer Faruk Coşkun’da gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.