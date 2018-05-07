Meslek liseliler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onarıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesi kapsamında, kimsesiz, yaşlı ve engelliler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tadilat ve tamirat işleri Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, beraberinde Mesleki ve Teknik Eğitim biriminden sorumlu Şube Müdürü Musa Aydın ile birlikte yapılan çalışmaları incelemek üzere ziyarette bulundu. Ramazan Çelik, Osmaniye MTAL Müdür Reşit Pırnaz’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Çelik, bu proje ile öğrencilerin sahada bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra onların vatandaşlara yardım etmelerine de fırsat oluşturduğunu belirtti. Çelik, tespit edilen 5 ailenin evlerinde gerekli bakım ve onarımların Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz tarafından yapıldığını söyle. Daha sonra Ramazan Çelik, bir evin pencere parmaklıklarına kaynak yaparak montajını gerçekleştirdi. Bakımı yapılan ev sahipleri ise yapılan bu çalışmalardan dolayı Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul idaresine ve öğrencilere teşekkür ederek, “Biz yaptıramadık, öğrenciler gelip bu işleri yaptılar. Desteği olan herkesten, hocalarından Allah razı olsun.” diye konuştular.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE