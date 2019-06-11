Meslek lisesi öğrencileri projesinde görev alanlara teşekkür belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor’ projesi kapsamında yapılan çalışmalarda görev alan idareci, öğretmen, öğrenci ve personellere katılım ve teşekkür belgeleri Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verildi. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen ödül törenine Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, mahalle muhtarları, okul idarecileri, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğretmenler katıldı. Vali Coşkun, tören öncesinde Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yağlıboya resimlerinden oluşan sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı. Öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenlerini tebrik eden Vali Coşkun, gençlere başarılar diledi. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin mini konseriyle başlayan ödül töreninin devamında Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Osman Şevket İyi, proje hakkında bilgi verdi. Projenin amacının meslek lisesi öğrencilerinin ihtiyaç sahibi ailelerle bütünleşerek yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması olduğunu ifade eden Osman Şevket İyi, proje kapsamında il genelinde projeye katılan kurum sayısının 22, görev alan öğretmen sayısının 158, öğrenci sayısının 456, ziyaret edilen ev sayısının 1037, faydalanan ihtiyaç sahibi sayısının 1668 olduğunu söyledi. Proje hakkında verilen bilgilerin ardından proje kapsamında yapılan çalışmaların fotoğraflarının yer aldığı sunum gösterildi. Açılış konuşmasının ardından Osmaniye il merkezindeki 9 mesleki ve teknik eğitim veren okulun öğretmen ve öğrencilerine belgeleri Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından verildi. Projede emeği ve katkısı olan idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Vali Coşkun, “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor” Projesi güzel bir proje, manevi hazzı olan bir proje. Proje kapsamında öğrencilerimiz ailelerle bir araya geldiler, ihtiyaç sahiplerine yardımcı oldular. Önümüzdeki yıl daha da geliştirerek bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.”dedi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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