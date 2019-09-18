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Mesleki Eğitimde iş birliği protokolü88 defa okundu

kategorisinde,18 Eyl 2019 - 15:02 tarihinde yayınlandı
Mesleki Eğitimde iş birliği protokolü

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, mesleki eğitimde iş birliği protokolü İmzalandı.İl Müdürlüğü toplantı salonunda ki protokol, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından imza altına alındı. Genel Sekreter Onur Yıldız, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu. Müdür Aydın Albak ise protokolün ilde işgücü piyasasının ve taleplerinin karşılanması, okul, kurum ve sektör işbirliği içerisinde mesleki eğitimin sürekli geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi amacıyla imzaladığını, bu protokolün mesleki eğitim kuruluşları ve sanayi iş birliği organizasyonları ile beşeri sermayenin iyileştirilmesine yönelik hamleler hedeflendiğini belirtti.
Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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