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Meteoroloji’den, üreticiye zirai don uyarısı!153 defa okundu

kategorisinde,17 Oca 2019 - 17:04 tarihinde yayınlandı
Meteoroloji’den, üreticiye zirai don uyarısı!

Metoroloji  Genel Müdürlüğü Adana 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Doğu Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yer alan Adana, Tarsus, Osmaniye ve Hatay’da beklenen hafif zirai don nedeniyle çiftçileri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, “Bu gece ve yarın ‘Cuma’ sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in kıyı kesimlerinde Adana, Tarsus, Osmaniye, Hatay illerinde, hafif şiddette don tehlikesi beklenmektedir. Don olayına karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.”

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