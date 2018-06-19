Metruk binalar yıkılıyor

Osmaniye’de, uyuşturucu madde ve alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, görüntü kirliliği ve doğurduğu sakıncalardan dolayı çevrede yaşayan vatandaşlara rahatsızlık veren metruk binaların yıkımları sürüyor. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Esenevler Mahallesinde tespit edilen iki katlı betonarme bina, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın talimatları doğrultusunda, “Suçlara Yuva Kalmasın” projesi kapsamında, 2018 yılı içerinde bu güne kadar 8 metruk binanın yıkıldığı belirtildi. Uzun süredir sürdürülen proje kapsamında, uyuşturucu madde ve alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen bir çok metruk binanın, gerekli prosedürleri tamamlanıp, çevre güvenlikleri alınarak kontrollü bir şekilde yıkımlarının gerçekleştirildiği kaydedildi. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Personeli Rıdvan Karayiğit, mahallelerin daha temiz olması, uyuşturucu ve alkol kullanıcılarının mesken haline getirdiği metruk binaların, emniyet müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla yıkımlarının gerçekleştirildiğini, bu sayede vatandaşların güvenliğinin de sağlandığını ifade etti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE