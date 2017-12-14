Mevlana Sarıyer’de Anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 744’üncü vuslat yıldönümünde Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Şeb-i Arus’ programıyla anıldı.

Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 744’üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi. Usta oyuncu Altan Gördüm’ün katıldığı gecede; sema gösterilerinin ardından Mevlana şiirleri ve ilahiler okundu.

“En güzel örnek”

Konuşmasına Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli arasında geçen bir anıyı anlatarak başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “İnsanların birbirleriyle diyaloglarındaki ulviliği, yüceliği idrak etmesinin en güzel örneğidir” dedi.

“Hoşgörülü olursanız seversiniz, sevilirsiniz”

Mevlana’nın 7 öğüdünü okuyarak konuşmasına devam eden Genç: “Sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Bu sıkıntıyı aşabilmek için iyi insanlara ihtiyacımız var. Toplumda ‘Hazret’ hitabına dahil olmuş insanlarımızın söylemleri kuran ayetleri gibidir der büyüklerimiz. Kavga ortamının en güçlü doğuş sebebi sevgi eksikliğidir. Hoşgörülü olursanız seversiniz, sevilirsiniz. Temel geleneğimiz olan sevgiyi tüm insanlardan mahrum kılmayalım” dedi.

Galata Mevlevihanesi Mevlana Rumi Mevlevi Musiki ve Sema Topluluğu’nun sema gösterileriyle devam eden program Mevlevi Ayin-i Şerif’in ardından son buldu.

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