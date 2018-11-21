Mevlid-İ Nebi Haftası Yetim Buluşması

Osmaniye’de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında yetim çocuklarla buluşma programı düzenlendi. Merkez Envar-ul Hamit Camiinde ikindi namazını müteakip yapılan etkinlikte, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu yetim çocuklara; müftü, vaiz, cami, minare, minber, mihrap, mahfil, imam-hatip, müezzin kayyım gibi konularda kısa kısa bilgiler verdi. Program sonunda İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Osmaniye Şubesi ve Hayırsever vatandaşların katkısı ile 100 yetim çocuğa ayakkabı hediye edildi.

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