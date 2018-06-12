MHP Erzin İlçe Başkanlığından 3 bin kişilik iftar yemegi.

Mübarek ramazan aymının son gününde Hatay ınErzin ilçesinde MHP Erzin ilçe başkanlığı tarafından Şükrüpaşa Caddesi MHP seçim bürosu önünde tertiplenen iftar yemegine MHP Hatay milletvekli adayları ve partli er ve vatandaşlar iştrak ettileri

Erzin MHP İlçe başkanı Mehmet Eser yemek sonrası yaptğı kısa açıklamada şunları söyledi:

” Erzin Erzin olalı bu kalabalığı bu coşkuyu görmedi. Bizleri bu anlamlıl günde yanlız bırakmayıp onurlandıran tüm gönül dostlarımıza sonsuz teşekkürler ederim “

Haber: Adil COŞKUNER ( Erzin-(Hatay)