MHP’li Ersoy: Kahraman Mehmetçik Afrin’den Diyor Ki; Milletimizden Aldığımız Güç İle Buradayız!

MHP MYK Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, TBMM Genel kurulunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sınır Ötesi Harekâtı kapsamında verilen önerge üzerine MHP grubu adına konuştu.

Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve ordusunun kendisini tehdit eden terör yapılanmalara karşı başlattığı sınır ötesi harekâtını ısrarla “savaş” olarak niteleyen bazı siyasi partiler olduğunu, bu kullanımın bilinçli ve toplumsal algıya yönelik olduğunu belirtti.

Türk askerinin şanlı mücadelesini gölgelemeye çalışan, askerimizin moral ve motivasyonunu düşürmeye çalışan gayrı milli unsurların boş durmadığını söyleyen Ersoy, teröre kurban verdiğimiz binlerce insanımız için ağzını açmayanların terörle mücadele için canını ortaya koyan Mehmetçiğimize “Afrin’de ne işi var” diye sorma hakkı yoktur dedi.

90’lı yıllardan bu tarafa ağırlıklı olarak ülke sınırları içerisinde sürdürülen terörle mücadelenin artık sınır ötesine taşınması kaçınılmazdı diyen Ersoy, Başbuğ Alparslan Türkeş’in “Bataklık kurutulmadan sivrisineklerle uğraşılmasın” dediğini hatırlattı ve sınır ötesi harekât ile terörün yuvalandığı noktaları darmadağın edilerek temizlenmektedir dedi.

Ersoy, TSK’nın gerçekleştirmekte olduğu Zeytin Dalı harekâtına Türk Milletinin neredeyse tamamının destek verdiğini hatırlattı ve adeta seferberlik ruhu ile hareket edildiğini söyledi.

Türk ordusunun tarihi boyunca bozguncu, talancı, sömürge anlayışı ile harekâtlar yapmadığını söyleyen Ersoy, Türk Silahlı Kuvvetleri sivil insanların can güvenliğini düşünerek titizlikle yürüttüğü operasyonda terörden temizlediği bölgelerdeki insanlara her türlü insani yardımı yaptığını, bölgeye insanca bir yaşamın Mehmetçik eliyle gittiğini belirtti.

Ersoy konuşmasının sonunda Afrin’den bir Mehmetçiğin kendisine gönderdiği mektubu TBMM genel kurulu ile paylaştı. Ersoy,” milli akıl ve strateji ile bölgede bulunan Mehmetçiğin “ülkemizin içinden geçtiği dönemde içerde ve dışarıda yaşanılanların tesadüflerden ibaret olmadığını, Türk Devletinin ve milletinin ne zaman kendi ayakları üzerinde durmaya çalışsa iç ve dış sorunlarla çevrelendiğini, Türk Milletinin yaşanan süreci gördüğünü, biz de bu iradeyi arkamıza alarak bölgede mücadele ettiklerini ve sonuna kadar da mücadele edeceklerini belirterek yeter ki siz masada kaybetmeyin” mesajının kendisine iletildiğini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.