MHP’li Ersoy, Kudüs konusunu değerlendirdi

MHP MYK Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Doç.Dr.Ruhi Ersoy, TBMM Genel Kurulunda şahsı adına yaptığı konuşmada ABD-Terörizm İlişkisine ve Kudüs meselesi ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Ersoy, sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada tarafsız medya bulmanın zorluğuna dikkati çekerek başladığı konuşmasında medya üzerinden siyaseti dizayn girişimlerinin olduğunu, küresel güçlerin medya aracılığı ile hedef ülkelerin iç siyasetine müdahale etme girişimlerinin her zaman olduğunu söyledi.

Ersoy, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD-YPG’nin paravan kuruluşu SDG’den kaçan Talal Silo’nun Amerika Birleşik Devletleri ile PYD-YPG terör örgütlerinin arasındaki bağı ilişkiyi deşifre ettiği itiraflarının bir kısım medya tarafından görmezden gelindiğini belirterek bu durumu eleştirdi.

Ersoy, ABD’nin istihbarat servisleri ve askeri imkânları ile terör örgütlerine yaptığı yardımın, verdiği desteğin bilgilerinin yer aldığı itirafların ülkemizin gündeminde yeterince yer almadığını, tartışılmadığını söyledi.

Devlet var olduğu sürece milletin var olacağını belirten Ersoy, Türkiye’nin etrafının terör örgütleri ile kuşatılmaya çalışıldığını, bu kuşatmayı planlayanların kendilerinden hariç herkesi yok sayarak, yok etmeye çalışarak küresel projelerini gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Ersoy, içeride ve dışarıda hem terör hem ekonomik olarak sıkıştırılmak istenen Türkiye’de kamuoyunun bazı meselelere kilitlenmesi sağlanarak diğer konuların üstünün örtülmeye çalışıldığını iddia etti.

ABD başkanı Trump’ın Kudüs açıklamasına da değinen Ersoy, Filistin ve Kudüs meselesinin basit bir konu olmadığını, ABD başkanının İslâm dünyasına karşı yeni bir sürece gireceğinin işareti olduğunu söyledi.

Ersoy, Kudüs meselesinin Birleşmiş Milletler statüsü ve de ortak akıl ile çözülmesi gereken bir konu iken ABD başkanının dünya kamuoyunu hiçe sayarak adeta meydan okurcasına yaptığı hamleye karşı dünya kamuoyu ve özellikle İslâm dünyası gerekli tepkiyi koymalıdır ve de koyacaktır ifadelerini kullandı.

Meselenin sadece Kudüs ile ilgili olmadığını belirten Ersoy, “terörist Silo’nun itiraflarına bakılırsa ABD’nin hedefleri ve yapmak istedikleri açıkça görülecektir” diyerek hükümetin bu konuda dikkatli adım atması gerektiğini belirtti.

Ersoy, terörist Silo’nun itiraflarının medyada daha fazla tartışılması gerektiğini belirterek kamuoyunun ABD’nin ülkemizin sınırları etrafında neleri nasıl planladığı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini bunun bir ayağının da medya olduğunu söyledi.

Ersoy, kendilerine “bağımsız” diyen medya kuruluşlarının söz konusu meseleler üzerinde daha sağlıklı yayınlar yapması gerektiğini belirterek küresel siyasete malzeme olmadan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin menfaatine tavır takınmalarının doğru olacağını söyledi.

Ersoy, ülkenin gerçek gündeminin Milliyetçi Hareket Partisinin de gerçek gündemi olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.

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