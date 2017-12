MHP’li Ersoy: Yerel Basın Demokrasinin Kılcal Damarları Gibidir

MHP MYK Üyesi ve Osmaniye Milletvekili Doç.Dr.Ruhi Ersoy, 2018 Bütçe Görüşmeleri kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Basın Yayın ev Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu üzerine MHP grubu adına konuştu.

Ersoy, söz aldığı üç kurumun birbirleri ile ilişkili olduğunu belirterek, gelişen teknoloji ve teknolojinin yaygınlaşması sonucu bu kurumların işlevlerinin ve görevlerinin daha önemli bir hale geldiğini söyledi.

RTÜK ile ilgili olarak denetlemenin önemine değinen Ersoy, kurumun sadece ceza, yasak gibi kavramlarla anılmaması gerektiğini, bunun yanında kurumun elde ettiği para cezalarını başarılı projeler yapan basın ve medya kuruluşlarına teşvik amaçlı kullanmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Geleneksel aile yapısını bozan programların ekranlardan kaldırılmasından sonra bunların yerine izleyiciye sunulan programların da aynı sorunları körüklediğini belirten Ersoy, milli kültürümüzden esinlenen ve milli, manevi değerlerimizi zedelemeyen yapımların desteklenerek tercih edilmelerinin sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Teknoloji çağında kalabalıklar içinde yalnızlaşan insanların söz konusu olduğunu söyleyen Ersoy, aileden, milli eğitimden ve bugün en önemlisi dijital teknolojinin her aygıtında değerler aktarımının mutlaka düşünülmesi, uygulanması zorunlu hale gelmiştir dedi.

Bugün her yeri saran dijital cihazlar ve birçok işin internet aracılığı ile tek tuşla yapılabilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumunun gerekliliğine değinen Ersoy, devletin vatandaşlarını her anlamda koruması, bilgilendirmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sosyal medya üzerinden algı yöneticiliği yapıldığını ve toplumu germeye, kutuplaştırmaya hizmet eden paylaşımların rahatlıkla yapılabildiğini söyleyen Ersoy, bu konuda da devletin ilgili kurumlarının suç teşkil eden paylaşımlar konusunda daha hızlı suçu önleme, yok etme girişimlerinde bulunmasını söyledi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak “basın kartları” konusunu dile getiren Ersoy, Basın Kartı Komisyonunda Anadolu’daki basını temsil eden kurumların, cemiyetlerin muhakkak olması gerektiğini belirtti.

“Yerel basın demokrasinin kılcal damarları gibidir” diyen Ersoy, bu nedenle yerel basının sorunlarının çözülmesinin ülke menfaati gereği önemlidir dedi.

Yerel basının uydu kira/yayın bedellerinin düşürülmesi, lisans sorunlarının acilen çözülmesi gerektiğini belirten Ersoy, yerel basının her alanında çalışan personelinin de özlük haklarının iyileştirilmesi, RTÜK ve Basın Yayın Enformasyon Kurumu başta olmak üzere devletin, yerel basını, yerel radyo ve televizyonları teşvik etmesinin, desteklemesinin önemine değindi.

“21. Yüzyılda teknolojinin gelişip her yere ulaştığı günümüzde belki bir “Teknoloji Bakanlığı” kurulması düşünülebilir” diyen Ersoy, bu bakanlığın dünyadaki teknolojik gelişmelerin hızına ulaşmak, teknolojiyi tüketen değil üreten olmak ve milli devlet politikalarına dönüştürmek yolunda bir misyonu edinebilir dedi.

