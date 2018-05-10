MHP’li Ruhi Ersoy’dan Fransa’ya Kur’an-I Kerim Tepkisi

MHP Osmaniye Milletvekili Doç.Dr. Ruhi Ersoy, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda MHP grubu adına söz aldı.

Ruhi Ersoy, eski Fransa Devlet Başkanı Sarkozy’in de aralarında bulunduğu 300 aydının imza attığı “Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılmasını” içeren bildiri ile ilgili olarak konuştu.

Ersoy, bu durumun İslam Âlemine saygısızlık olduğunu, bu bildiri ile yapılmak istenin sıradan bir olay olmadığını vurguladı.

Dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlara karşı bilinçli bir ötekileştirme politikalarının olduğunu belirten Ersoy, özellikle Müslümanlar için kutsal mekânlara çeşitli şekillerde saldırılar olması akıllara yeniden İslam Dünyasına yönelik operasyonların olacağı kaygısını getirmektedir dedi.

Ersoy, oryantalist bakış açısı ile Türk İslam Dünyasına her alanda saldırıya geçmiş Batı zihniyetini eleştirerek, bugün Batı Medeniyeti biraz araştırsa kendi köklerini bile Türk İslam kültür ve medeniyetinde bulur dedi.

Ersoy konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı: “Batı ve söz konusu bildiriye imza atanlar birazcık nasiplenseler ve literatür tarasalar, Müslümanlığın insanlığa katmış olduğu değerlere baksalar bugün kendi medeniyetlerinin varlıklarını dahi İslam’ın köklerinde ve İslam âleminin üretmiş olduğu, Türk kültürünün üretmiş olduğu bilim dünyasında göreceklerdir. Endülüs’ten bilim tarihinin kendilerine nasıl neşet ettiğini, pozitif bilimler başta olmak üzere, üniversite kavramıyla tanışmanın Doğu üzerinden Batı’ya nasıl gittiğini görürlerdi. Oysa bugün gözleri kör, kulakları sağır bu anlayış oryantalist bakış açısının, özellikle postmodern yaklaşımlarla yeniden ortaya çıktığının bir tezahürüdür. Bu anlayışı biz “entelektüel şiddet” olarak tanımlıyoruz ve bu entelektüel şiddetin IŞİD’in, El Kaide’nin, DEAŞ’ın, bu manadaki bilumum dinî radikal örgütlerin silahla yaptıklarını fikirle yapma hamlesinde iş ve eylemler oldukları görüşündeyiz. Bunlar radikalleşmeyi tetikleyen, marjinalleşmeyi tetikleyen, kendi toplumuna Doğu’yu ve Müslüman’ı öteki olarak gösteren anlayışlardır. Oysa başta Fransa olmak üzere, Avrupa’da yaşayan Müslüman toplumları hesaba kattıklarında, kendi ülkelerinin içerisinde dahi birtakım kaos ve kriz emareleri görülmektedir ve bunun çağrısını ortaya koymaktadırlar. Bu konuda, Fransa’daki bu sözüm ona bağımsız aydınların bu hamlesinin bir sivil inisiyatif üzerinden daha farklı bir küresel politikaya doğru evrileceğini öngörüyor ve bunun altınıçizerek dikkatleri buraya çekmek istiyoruz. Bunun altına imza koyanları biz de kınıyoruz.”