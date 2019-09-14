Milletvekili Kaya, Çona-Çardak-Dereli Köylerini Ziyaret Etti

Her fırsatta Osmaniye’ye yapılan yatırımları yerinde inceleyen ve halkın arasında olan AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Merkez İlçeye bağlı Çona, Çardak ve Dereli köylerini ziyaret etti. İlk önce Çardak köyünü ziyaret ederek vatandaşların isteklerini dinledi.

Ziyaretlerde sorun ve eksiklikleri birinci ağızdan dinleyip yerinde görme fırsatı bulduklarını ifade eden Milletvekili Kaya, şunları kaydetti: Ziyaretlerimiz kapsamında ÇARDAK köyünde çevre düzenlemesi yapılan mezarlık, yapımı devam eden 24 derslikli okul inşaatıyla Çardak köyünün D-400 Karayolunun kuzeyinde kalan bölgelerinde incelemelerde bulunduk. Bununla beraber, yine ziyaretlerimizde gördüm ki; fedakar köylümüz imkanlar doğrultusunda buradaki arazilerini en iyi şekilde değerlendirip, bahçe yapmış, Sebze ve meyve yetiştirmekteler. Devletimiz, hükümetimiz imkanlarını seferber edip, buralara yol yapmakta, elektrik getirmekte, sulama projeleri yapmaktadır

İhtiyaçların her zaman değiştiği gibi zamanla yeni sorunlar oluşuyor. Vatandaşlarımızın talebi bizim her zaman başımızın tacıdır. İnşallah beklentileri karşılayacağız, İfadelerinde bulundu. Kaya; Çona köyüne ziyaretimizde ise Köy konağı taziye evi projesinin kaba inşaatı hakkında bilgiler alıp, incelemelerde bulunduk. Çona ilköğretim okulunun çatı ısıtma sistemi eksikliklerinin giderilmesi için ilgili makamlar ile iletişime geçtiğini ifade etti. Sulama göletinin projesinin tamamlandığı müjdesini verdi.

Çona şelalelerinin bölge turizmine kazandırılması için gerekli çalışmaların başlatacağını ayrıcı Çona, Çardak ve Dereli Köylerimize, her köyümüze ayrı ayrı 3.000 m2 parke taşı ile yol yapılacağını ifade eden Kaya “Değerli hemşerilerim, Ülkemizin değerli insanları hizmetin en iyisine, en güzeline layıksınız. Bu düstur ile çok çalışıyoruz, sizlerin bize vermiş olduğu vekalet ile hizmet etmeye devam edeceğiz’ dedi.