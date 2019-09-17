Milletvekili Kaya, esnaf ve sanatkarların ahilik haftasını kutladı

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, ahiliğin sevgiyi kardeşliği cömertliği ve yardımseverliği kendine ilke edinen bir kültür olduğunu ifade ederek, esnaf ve sanatkarların ahilik haftasını kutladı. Temelleri yüzlerce yıl önce atılan ve dünyada benzeri olmayan ahiliğin günümüzde de önümüzü aydınlatan bir meşale olduğunu ifade eden Kaya, “Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Esnaf ve sanatkarlarımız bu ilkeleri kendilerine yaşam felsefesi olarak görmüş ve yardımlaşmada, dayanışmada, helal ve haram ayırt etmede son derece hassas davranmışlardır. Geçmişten günümüze en küçüğünden en büyüğüne bütün esnaf ve sanatkarlarımız bu ilkelerin yaşatılması gayreti içerisinde olmuşlardır. Ahilik teşkilatı ve değerleri ticarette esnaf ve sanatkarlarımıza olduğu kadar sosyal hayatta da bütün vatandaşlarımıza yol gösteren birer pusula olmuştur. Bizler de elimizden geldiği kadar bu değerlerin bizden sonraki nesillere aktarılması noktasında üzerimize düşenleri yerine getirme gayreti içerisinde olacağız.” dedi. İsmail kaya, 16-22 eylül tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl kutlamakta olan 32. Ahilik Haftası dolayısıyla Ahi Evran Veli’yi rahmet ve minnetle andığını belirterek şunları söyledi: “Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum”

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