Milletvekili Kaya hayatının en güzel işini yaptı

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya Osmaniye İli Kırmacılı Köyünde İkamet eden, Gül ailesinin yardımına yetişti. Kaya, Kahramanmaraş ilinde özel bir hastanede kalp kapağı yedi milim aşağıda olduğu tespit edilen Oğuzhan Bebek’in Kahramanmaraş ilinden İstanbul İline ambulans uçak ile getirilmesini sağladı.

Osmaniye İli Yeni Hayat hastanesinde doğum gerçekleştikten sonra , kalp kapağı 7 milim aşağıda olduğu tespit edilen Oğuzhan bebek için bölgede tam teşekküllü hastane arayışına geçildi. Kahramanmaraş İli özel bir hastanede yer bulunur bulunmaz hızlı bir şekilde sevki gerçekleştirildi. 3 gün boyunca yeni doğan yoğun bakımda ünitesinde kaldı. Doktorları tarafından tam teşekküllü hastanede ameliyat olmasının gerekli olduğu yönünde karar alındı. Doktorların teşhisi üzerine Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya’ya ulaşan baba İbrahim Gül zamanla yarışıldığı Oğuzhan bebek’in ameliyat olması gerektiğini Ambulans uçak ile İstanbul iline özel bir hastaneye transferinin acil olarak yapılabilmesini , tedavi altına alınmasını talep etti. Bu istek üzerine harekete geçen Milletvekili Kaya, öncelikle Sağlık Bakanlığı akabinde 112 Acil Genel Müdürlüğü ile irtibat kurarak Oğuzhan Bebek’in İstanbul iline getirilebilmesi için ne gerekiyorsa yapılması ricasında bulundu. Gerekli görüşmeler ve yazışmaların ardından hızlı bir şekilde karar alınıp 01.02.2019 tarihinde saat 15.00’de Sağlık Bakanlığına ait Ambulans Uçak Oğuzhan bebek’i almak için Kahramanmaraş iline iniş yaptı. İstanbul iline getirilen bebek Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alındı.

KAYA’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Baba İbrahim Gül yaşanan bu süreç içerisinde Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya’nın kendileri ile yakından ilgilendiğini ifade etti. Emeği geçen herkese teşekkür etti. Sayın Milletvekilimizden Allah bin kere razı olsun. Hastaneye gelmesinde ve tedavi sürecinde emeği oldu. Vatandaş olarak gereken ilgi ve alakayı gördük.. Bir vatandaş olarak vekilimize ulaşabilmemiz çok önemli. Bizler ulaşabiliyorsak herkes ulaşabilir demektir. Allah razı olsun” dedi.

TALEBİ HEMEN İŞLEME ALDIK

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu ifade eden Osmaniye Milletvekili Kaya” “Yurt dışında, Avrupalı ülkelerinin insanına verdiği önemi bir dönem özenerek ve gıpta ile izler, iç geçirirdik. Ancak şu an Sağlık alanında yapılan çalışmalar ile çağ atladık. Biz de artık onların seviyesine ulaştık. Hatta çoğu Avrupa ülkesinde verilen sağlık hizmetinden daha iyi seviyedeyiz. Nerede bir insanımızın bizlere ihtiyacı var ise her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşamış olduğumuz bu süreç birkaç saat içinde yazışmaların yapılması, hızlı karar alınması ve Ambulans Uçağının kış ayında olmamıza rağmen acil olarak görevlendirilmesi sağlık alanında yapılan atılımların bir göstergesidir. Tarafımıza ulaşan ve yardım isteyen İbrahim Gül beyin talebini hemen işleme alarak bakanlıklar düzeyinde gerekli girişimleri başlattık. Tahsis edilen ambulans uçak ile hastamızı alarak İstanbul iline getirilmesini sağladık. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Oğuzhan Bebek’in tedavi sürecini de takip etmeye devam edeceğiz. Gül ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.