Milletvekili Kaya Öğretmenler Gününü Kutladı

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, öğretmenliğin eşsiz bir meslek olduğunu ve öğretmenlerin hakkının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini kaydetti.

TBMM Genel Kurulunda da konuyla ilgili söz alan Kaya, Öğretmenler Günü için bir mesaj yayımladı.

Öğretmenliğin idealist anlayış gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan ve bu mesleğin maddi karşılığının olmadığına dikkati çeken Ak Parti Osmaniye Milletvekili Kaya, geleceğin Cumhurbaşkanlarının, Bakanlarının, Milletvekillerinin, Milli Sporcularının, Doktorlarının, Öğretmenlerinin yine öğretmenler eliyle yetiştirildiğine vurgu yaptı.

“Yetiştirdikleri her bir bireyle Türkiye’mizin aydınlık geleceğine ışık tutuyorlar. Öğretmenlerimize sadece teşekkür etmek yaptıklarının yanında en basit tabirle hafif kalır” diyen Osmaniye Milletvekili Kaya, Ak Parti döneminde yurdun dört bir yanında öğretmen ihtiyacının karşılanması için yüzbinlerce atamanın yapıldığını ve yeni dönemde de bu atamaların devam edeceğini ifade etti.

İsmail Kaya mesajını “çok kıymetli öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü en kalbi duygularla kutluyor, başta benim öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerin ellerinden öpüyorum” sözleriyle tamamladı.