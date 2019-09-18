Milletvekili Kaya, Sumbas İlçesini Ziyaret Etti

Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya Sumbas ve Mehmetli Belediyesini ziyaret etti.

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu’nu makamında ziyaret ederek, yapılan hizmetler ile ilgili istişarelerde bulundu. AK Parti Sumbas İlçe Başkanı Erol Kaplan ve Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile birlikte İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Kaya, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya’nın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten başkan Demiroğlu, “Çok sevdiğimiz daha öncede İl gençlik kolları başkanımız ve İl genel meclis üyeliğimizi yapan vekilimiz ziyarete geldi. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum ifadelerinde bulundu. Osmaniye Milletvekili Kaya; buradaki açıklamasında” Zaman zaman bölge genelinde belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza ziyaretlerde bulunarak birçok konu üzerinde istişarelerde bulunuyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı belediye başkanımıza sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarları döneminde Ak Belediyecilik ile ülkemiz ve bölgemizde önemli hizmetler hayata geçti. Ak Parti hizmetin ve milletin partisidir.

Belediye Başkanlarımız, göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler. Ziyaretlerimde çalışmaları yerinde görme fırsatı bulmaktayım. Belediye Başkanlarımız sürekli halkımızın içinde ve halkımızın dertleri ile dertlenmekteler. Başkanlarımız ile sürekli iletişim halindeyiz. Hepimizin amacı bu aziz millete hizmet etmektir. Ülkemizin değerli insanları, hemşerilerimiz hizmetin en iyisine, en güzeline layık. Bu düstur ile çok çalışıyor, daha da çok çalışacağız inşallah dedi. Kentte belediye tarafından yapılan ve yapılacak projeler hakkında Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra; AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu’nu ziyaret etti. Başkan Seyitoğlu’ndan bilgi alan Kaya, Mehmetli Belediyesi halkımıza hizmet noktasında belli standartları yakaladı. Mehmetli’nin kalkınması için bizlerde elimizden geleni yapacağız. Çabamız bu yönde İfadelerinde bulundu. Milletvekili Kaya, Başkan Seyitoğlu’ndan beldede yapılacak olan çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Mahiyetindeki heyet ile birlikte İŞKUR ve halk eğitim merkezi ziyaretleri sonrası Mehmetli’deki incelemelerini tamamladı.

Ziyarette Ak parti İlçe Başkanı Erol Kaplan, İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyeleri ile teşkilat mensupları da hazır bulundu.

Milletvekili Kaya, ziyaret ve incelemeleri sonrasında bölgeden ayrıldı.

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