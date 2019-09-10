Milletvekili Kaya’dan OKÜ IARES Kulübü’ne ziyaret

Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleşecek olan, TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından organize edilen “Efficiency Challenge” yarışları için hazırlıklarını sürdüren Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi IARES Kulübü öğrencilerini ziyaret etti. Milletvekili İsmail Kaya’ya, Rektör Prof. Dr. Murat Türk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emin Öcal ve Osmaniye İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice eşlik etti. IARES kulüp ve proje danışmanı Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir destek için gelen konuklara çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi. Demir, “Bu projeler Osmaniye’yi ayağa kaldıracaktır, bu yüzden de Osmaniyelilerden destek bekliyoruz. Bize bugüne kadar her anlamda destek olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e ve Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. M. Emin Öcal’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Ziyarette konuşan Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise “Düşünmek, bunu hayata geçirmeye çalışmak ve bir nebze de olsa yapmak, kafa yormak oldukça önemli. Yaptığınız bu çalışmalar ilerleyen zamanlarda bambaşka yerlere gelebilir. Bu yüzden motivasyonunuzu bozmayın, güçlü olun. Karşılaşacağınız bütün zorluklara rağmen vazgeçmeyin Ben ortaya güzel bir çalışmanın çıkmış olmasından dolayı çok memnun oldum. İmkânlar dâhilinde bizde desteğimizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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