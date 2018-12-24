Milletvekili Kaya’dan  Sarıkamışşehitlerini Anma  Mesajı

Sarıkamış’ın toplumun her kesimini derinden etkileyen destansı acı bir hatıra olduğunu belirten Kaya mesajında, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz; tarihimizin bilinci ile yaşamak, geçmişini öğrenmek, geçmişine sahip çıkmak, ecdadını yad etmek ve özellikle Sarıkamış harekatında Şehitlerimizin Ruslara karşı verdikleri amansız mücadelede, -40 derecede nasıl şehit olduklarını bilmelidir.” dedi .

Zor hava şartlarına aldırmadan şanlı bayrağı, vatanı, bağımsızlığı uğruna canı pahasına şehitlik mertebesine ulaşmak için girdiği savaşın göstergesidir Sarıkamış.

Vatan aşkı ve bağımsızlığı için dünyaya kafa tutan milletimizin neler yapabileceklerinin bir kanıtıdır Sarıkamış. Sarıkamış, düşmanın üstün gücüne karşı canını siper eden, kahramanlık ve yiğitlik destanıdır.

Allah-u Ekber Dağları’nın Sarıkamış’taki şühedamızın cesaret ateşini karlar söndürememiş, vatan içinçarpan yüreklerin heyecanını keskin soğuk dindirememiştir.

Ecdadımız, sonuna kadar direnmiş; dayanıklılık ve mücadele azminin üstünlüğünü kanıtlamış, şehitlik mertebesine ulaşıp, Türk Milletinin bağrına defnedilmiştir.

Sarıkamış harekatı ve akabinde gerçekleşen Çanakkale Zaferimiz nedeniyle Rus Çarlığı yardım alamamış, yenilerek tarih sahnesinden silinmiştir. Muharebeler neticesinde Rusları cihan harbinde savaş dışı bırakan, kurtuluş savaşında zaferi kolaylaştıran, doğu sınırlarımızın Kars ve Ardahan’ı kapsar şekilde oluşmasına yardımcı olduğu ifade edilir.

Sarıkamış Harekatı; Aziz Milletimizin vatanı için her koşulda gözünü kırpmadan mücadeleye hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Memleketin dört bir yanından gelen yiğit kahraman askerlerimiz olabilecek en zor koşullarla karşı karşıya kalmalarına rağmen vatanları için tereddüt etmeden mücadele etmişlerdir.

Geleceğimizin teminatı olangençlerimiz geçmişine sahip çıkmalı, geçmişte ecdadımızın bizim için yapmış oldukları fedakarlıkları öğrenmeli, bu bilinçle yaşamalı, birlik ve beraberlik içerisinde vatanımız için her koşulda çalışmalıyız.

Bu vesileyle, yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran,bayrağımızı bayrak, toprağımızı vatan eden, vatan için hiç tereddütsüz savaşa koşan ve dönmeyi bir an olsun akıllarından geçirmeyen şehitlerimizi rahmetle anıyorum.