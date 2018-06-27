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Milletvekilleri mazbatalarını aldı168 defa okundu

kategorisinde,27 Haz 2018 - 15:54 tarihinde yayınlandı
Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Osmaniye’de, 24 Haziran genel seçimlerinde Ak Parti’den milletvekili seçilen Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile MHP’den Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli mazbatalarını aldı. Yurt dışı oylarının eklenmesiyle İyi Parti adayı ile arada oluşan 616 fark oyla milletvekilliğini kazanan CHP’li Baha Ünlü ise yapılan itiraz süresinin dolmasının ardından mazbatasını alacağı belirtildi. 27. Dönem Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu beraberinde Ak parti İl Başkanı Hamza Tor, Merkez İlçe Başkanı Hanifi Zaimoğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Enes Demir ile Osmaniye Adliyesine giderek Adalet Komisyonu Başkanı Dr. Ziya Koç’tan mazbatasını aldı. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 27. Dönem Milletvekilliği mazbatasını ise MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Melih Loş ve 26’ncı Dönem Milletvekili Ruhi Ersoy Ankara’da teslim ettiler. CHP Milletvekili Baha Ünlü ise yapılan itiraz süresinin dolmasının ardından mazbatasını alacağı kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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