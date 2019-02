Milli Eğitim Müdürü Albak’ın 2’nci Dönem Mesajı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, ikinci yarıyılın başlaması nedeniyle yayımladığı mesajında, “2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemine büyük bir heyecanla başlıyoruz. 2023 Eğitim Vizyonunun hedefleri doğrultusunda ülkemize en iyi hizmeti sunmak için hazırız.” dedi. Aydın Albak mesajının devamında, “Ulu Önder Atatürk’ün de dediği gibi; ‘En mühim, en esaslı nokta eğitim meselesidir ve büyük işler, önemli girişimler, ancak ortak çalışma ile sağlanır. En önemli görevimiz olan Milli Eğitim’de mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde bir ulus aydınlığa kavuşabilir.’ Sevgili Öğrenciler, Eğitim-öğretim hayatınız boyunca edineceğiniz bütün kazanımlara ve becerilere, okul için değil hayat için öğreniriz felsefesiyle yaklaştığınız zaman bilim temelli hayat problemlerinizi de kolayca çözüme ulaştıracağınıza inanıyorum. Öğretmenlerinizin sizler için açtığı yollarda yürüyün ve bizlerin sizlere güvendiği gibi kendinize güvenin. Çünkü sizler geleceğin liderleri, öncüleri ve uygulayıcıları olacaksınız.” dedi. Öğretmenlere seslenerek, 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacının; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Albak şöyle devam etti: Bu süreçte sizler yükselen eğitimin omuzları olacaksınız. Her zaman olduğu gibi öğrencilerimize en iyiyi ve en güzeli öğretmeye devam edeceksiniz. En çok seven öğretmen olup kapıları açarken, yavrularımıza canı gönülden hoş geldiniz diyeceğinizden hiç şüphem yok. Sayın Veliler, çocuğunuzun başarısı için elbette sizlere de önemli görevler düşmektedir. Büyüyen beden ve zihinlerini desteklemek için yeteri kadar uyumasına özen gösterin, Derslerinde aktif olmaları için çocuğunuzun her sabah kahvaltı yapmasını sağlayın, Onlara iyi bir rol model olun, Çocuğun öğretmeniyle işbirliği yapın ama öğretmenimizin işini yapmasına asla engel olmayın ve gönül rahatlığıyla öğretmenlerimizin şefkatli ellerine onları teslim edin. Bu vesileyle 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı ve verimli geçmesini diliyorum.

