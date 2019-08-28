Milli Eğitim Müdürü Albak’tan 30 Ağustos Mesajı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 30 Ağustos Zafer bayramının 97’inci yıldönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Müdür Albak, Ağustos ayının, dünya milletlerine savaş sanatının bütün inceliklerini öğreten, bağımsız yaşama arzusunu her fırsatta dünyaya haykıran ve bunu ispatlayan, tarih boyunca hâkim olduğu topraklarda hoşgörü ve adalet dağıtan, yüzyıllarca İslam’ın sancaktarlığını yapan necip Türk milletinin kazandığı zaferlerle özdeşleşen bir ay olduğunu söyledi. Aydın Albak mesajının devamında şunları kaydetti: “Tarihimizde genellikle Ağustos ayına rastlayan ve zaferlerle sonuçlanan büyük savaşlar içinde, iki şanlı zaferimiz diğerlerine göre daha derin anlamlar ifade etmektedir. Birincisi Anadolu’yu yeni bir Türk yurdu yapan 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Savaşı, diğeri ise yine 26 Ağustosta başlayıp 30 Ağustos 1922’de sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz’dur. Sultan Alparslan komutasında Türk Ordusunun kazandığı zaferle şüphesiz Anadolu, Türklerin ikinci anavatanı olmuştur. Aynı zamanda dünya siyasi tarihinin mecrası da Türklerin lehine olarak değişmiştir. Buradan yürüyüşe devam eden Türk akıncıları önce İstanbul’da konaklamışlar, sonra Avrupa ortalarına kadar ilerleyerek Hıristiyan toprakları üzerinde çok güçlü bir dünya hâkimiyeti kurmuşlar ve muhteşem bir medeniyetin, Türk ? İslam Medeniyetinin, temsilcileri olmuşlardır. Fakat Hıristiyan Batı dünyası, Anadolu’nun Türklerin eline geçmesini hiçbir zaman hazmedememiş ve 1071’den 1922’ye kadar tam dokuz asır boyunca Haçlı Seferleri’yle Türkleri Anadolu’dan atma rüyasıyla yaşamıştır. 1.Dünya Savaşı sonrası Mondros ve Sevr ile planlarını gerçekleştirip Türkleri Anadolu’dan atmak için harekete geçen Hıristiyan dünyasına, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında toplanan Türk Milleti olarak gereken cevabı verdik. Polatlı önlerine kadar gelen düşman ordularına Sakarya Meydan Savaşıyla ”Dur!” dedik, arkasından 26 Ağustosta başlattığımız Başkomutanlık Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz ‘la ”Anadolu kıyamete kadar Türk yurdudur!” dedik. Cumhuriyetin ilanı ile neticelenen bu muhteşem sonuç, Türk milletinin bu topraklardan atılamayacağının tüm dünyaya gür bir sesle ilanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Milletinin Zafer Haftasını ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bu toprakları kutsallaştıran, bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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