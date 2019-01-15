Milli Eğitim Müdürü Çelik’e veda yemeği düzenlendi

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü iken Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tayin olan Ramazan Çelik için veda yemeği düzenlendi. Öğretmenevi’ndeki programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile kurum ve okul müdürleri katıldı. Veda konuşması yapan Müdür Çelik, Osmaniye’de kaldığı süre içerisinde devletin kendisine verdiği görevleri yaptığını belirterek, “Yaptıklarımız için hiç bir beklentimiz yok ama yapamadıklarımız varsa hem devletimizden hem milletimizden özür diliyoruz. Nihayetinde zaten bizler bu işler için varız. Devlet maaşımızı ödüyor ve bu işler için görevlendiriyor. Bugün yine devletimizin, sayın bakanımızın takdiri ile yaklaşık 5 yıldır çalıştığım Osmaniye’den bir başka ülkemizin güzel bir iline gidiyoruz. Burada kalan her kese, birlikte çalıştığım süre içerisinde başta sayın valimiz olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlara, kurum amirlerine, şube müdürleri ile okul müdürlerine, müdür yardımcılarıma her kese çok teşekkür ediyorum.Bundan sonrada buraya gelen arkadaşımıza muvaffakiyetler diliyorum. Allah yardımcısı olsun. Vatan hepimizin, devlette devamlılık esastır. Allah hepinizden razı olsun.” dedi. Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise memurluğun kaderinde tayin ve bunun da kaçınılmaz olduğunu belirttiği konuşmasında, “Bugünde Milli Eğitim Müdürümüzün memur olması hasebiyle memurluğun kaderinin tecellisini yaşıyoruz. Kendisin Bilecik ilimize tayin oldu. Biz ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 5 yıldır ilimizde görev yapıyor, hizmet ediyor. Bu süre zarfı içerisinde uyumlu bir şekilde hizmetlerini yürüttü. Ben müdürümüze yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Ailesiyle sağlık ve huzur içerisinde görev yapmasını temenni ediyorum. Kendisini sağlıcakla ilimizden uğurluyoruz.” diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Coşkun, Müdür Çelik’e günün anısına plaket takdim ederken, okul müdürleri ise çeşitli hediyeler verdi. Yemeğin ardından Müdür Çelik, masaları tek tek dolaşarak misafirleriyle vedalaştı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE