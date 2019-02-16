Milli Gençlik Kitap Kahve Açıldı

Anadolu Gençlik Derneği Osmaniye Şubesi tarafından “Gençlik Projeleri Destek Programı 2018/2” kapsamında hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Milli Gençlik Kitap Kahve” düzenlenen törenle açıldı. Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı 3’üncü etaptaki açılış programına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, SGK İl Müdürü Mücahit Çelik, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, Siyasi Parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Proje Koordinatörü Mehmet Dikmen, Milli Gençlik Kitap Kahve hakkında yaptığı bilgilendirmede, projenin amaçlarını hakkındaki şöyle dedi: “Geleceğin İnşası için Gençliğin İhyasına Çalışıyoruz” anlayışı ile yola çıkan projemiz gayesi; Ülkemiz gençlerinin ve öğrencilerinin kitapla, okumayla ve kütüphaneyle olan alakasını artırmak ve özellikle ortaokul, lise ve üniversite gençliğinin okuldan arta kalan zamanlarında kültür-sanat faaliyetleri ile bu yöndeki yeteneklerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu mekanda gelişigüzel temin edilmiş kitaplardan ziyade özenle seçilen ve Dünya Klasiklerinden Türk Klasikleri ’ne, çocuk kitaplarından ansiklopedilere, İslami içerikli kaynaklardan süreli yayınlara varıncaya dek takriben 2000 kitabı ihtiva eden bir kütüphane ile birlikte, okuma bölümü, kültürel ve sanatsal çalışma alanı, internet araştırma kısmı ve misafirlerin sohbet edebileceği alanlarının olduğu, öğrencilerin kitapları herhangi bir bedel ödemeden ödünç alabildiği “Milli Gençlik Kitap Kahve” oluşturmak projenin temel hedefidir.” MG Kitap Kahve Proje Süresince yapılacak olan faaliyetler hakkında da bilgi veren Dikmen, “Burada Ebru Kursu, Hat Kursu, Seminerler, Haftalık Sohbetler, Kitap Okuma gurupları, günümüz yazarlarından konferanslar, yazar-okur buluşması, Ödünç kitap alma, Uçurtma Şenliği, halı saha futbol maçları, sinema ve şiir dinletileri ile Osmaniye’mizin yeni nesil kültür mekanı olacaktır.” dedi.

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