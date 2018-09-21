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Milli takım seçmelerine Osmaniye’den 5 sporcu katılacak223 defa okundu

kategorisinde,21 Eyl 2018 - 16:32 tarihinde yayınlandı
Milli takım seçmelerine Osmaniye’den 5 sporcu katılacak

Teakvando Milli Takım seçmelerine Osmaniyeli 5 sporcu katılacak. Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 29 – 30 eylül’de Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu yapılacak olan Ümitler ve Yıldızlar Taekwando mili takım seçmelerine Osmaniye’den yıldızlar kategorisinde 41 Kiloda Işık Cemre Karataş, 47 kiloda Aslı Topal, 59 kiloda Ece Nur Karslı, 57 kiloda Furkan Çanak ve Ümitler kategorisinde ise 68 Kiloda Yunus Emre Mert davet edildi. Sporcular milli takım seçmelerinde başarılı olurlar ise Polonya ve İspanya’da yapılacak olan Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Taekwando şampiyonasında ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil hakkı kazanacaklar.

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