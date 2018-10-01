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Minibüs otomobile çarpıp takla attı: 1 ölü, 6 yaralı870 defa okundu

kategorisinde,01 Eki 2018 - 14:51 tarihinde yayınlandı
Minibüs otomobile çarpıp takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye’de minibüs önünde seyir halinde olan otomobile çarparak takla attı, kazada Suriye uyruklu sürücü Y.M.H. (42) olay yerinde yaşamını kaybederken, 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Toprakkale İlçesi E90 otoyolu üzerinde meydana geldi. Osmaniye istikametinden Gaziantep yönünde seyir halinde olan Y.M.H. idaresindeki 54 MA 0199 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu önünde seyir halinde olan O.O. (28) idaresindeki 21 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkarak devrilen minibüsteki sürücü Y.M.H olay yerinde yaşamını kaybederken, İ.A. (7), A.M. (38), M.H. (21), İ.Ş. (20) H.Ş.(15) ve K.H. (45) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili otomobil sürücüsü O.O.’yu gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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