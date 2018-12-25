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Minibüsten inerken düşen kadın öldü918 defa okundu

kategorisinde,25 Ara 2018 - 16:20 tarihinde yayınlandı
Minibüsten inerken düşen kadın öldü

Osmaniye’de yolculuk ettiği minibüsten mide bulantısı nedeniyle inmek isterken, düşüp kafasını asfalta çarpan 23 yaşındaki Eli Acu, yaşamını yitirdi. Olay D400 karayolu Çona Köyü Mevkiinde meydana geldi. Sürücülüğünü H.K.’nın (43) yaptığı minibüs, Bahçe istikametinden şehir merkezine seyir halindeyken, aracın arka koltuğunda seyahat eden Elif Acu’nun mide bulantısı şikayeti üzerine durdu. Aracın açılan arka sürgülü kapısından dengesini kaybederek yere düşen genç kadın yaralandı. Çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Elif Acu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Olayla ilgili araç sürücüsü H.K. ile birlikte yolculardan H.K.Y. gözaltına alınırken, Elif Acu’nun cenazesi ise kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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