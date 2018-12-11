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Minik öğrencilerden Yemen’e destek96 defa okundu

kategorisinde,11 Ara 2018 - 15:59 tarihinde yayınlandı
Minik öğrencilerden Yemen’e destek

Osmaniye’de minik öğrencileri, kendi harçlıklarından biriktirdikleri paraları Yemen’e bağışlayarak destek oldular.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonuyla Yemen’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için “Yemen’e Sessiz Kalma” adıyla başlatılan kampanyaya Osmaniye Merkez Karayiğit 4 – 6 Yaş gurubu Kuran Kursu öğrencileri, kendi harçlıklarından biriktirdikleri 350 lira ile katkıda bulundular.

Öğreticileri Dursel Alın ile birlikte İl Müftülüğünü ziyaret eden minikler, topladıkları yardım paralarını, İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Ali Rıza Tahiroğlu’na teslim ettiler.

İl Müftü Yardımcıları Ahmet Demirel, Berrin Erdoğan ve Muhammed Değirmenci’nin de katıldığı ziyarette İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu öğrencilere bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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