Minik öğretencilere “Afet” eğitimi

Osmaniye İl Aft ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, merkezde bulunan Gül Anaokulu öğretmen ve öğrencilerine yönelik “Afet Bilinci ve Deprem” konulu eğitim verildi. AFAD Eğitmeni tarafından verilen eğitime anaokulu öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Öncelikle AFAD’ın görevi ve Alo 122’nin öneminden bahsedildi. Daha çok oyun şeklinde gerçekleştirilen eğitim ile öğrencilerde küçük yaştan itibaren afet bilinci oluşturulması hedeflendi. Ayrıca; afet çeşitleri, deprem öncesi alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve deprem sonrasında acil toplanma alanları gibi konular anlatıldı. Bunun yanında Çök – Kapan – Tutun ayrıntılı bir şekilde anlatıldı ve uygulama yapılarak öğrencilerin zihninde yer edinmesi sağlandı. Osmaniye AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, küçük yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde ileriye dönük olumlu dönüş alma gayesiyle çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bulut, “Bu öğrencilerin ilerleyen yıllarda ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında da daha geniş kapsamlı olarak afet bilinci konulu eğitimleri alabileceğini düşünürsek, “Afete Hazır Türkiye” ve “Afete Hazır Okul” projeleri kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin sağlam temeller üzerinde yürütüldüğü sonucuna ulaşırız.” dedi.

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