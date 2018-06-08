Miniklerin Sünneti Sarıyer Belediyesi’nden

Sarıyer Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği sünnet şöleni bu yılda büyük bir coşkuya sahne olacak. 9 Haziran Cumartesi (yarın) gerçekleşecek şölene ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu da konuk olacak. Sarıyer Belediyesi tarafından ücretsiz sünnet ettirilecek 170 çocuğa etkinlikte sürpriz hediyeler verilecek.

Sarıyer Belediyesi’nin, ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla her yıl düzenlediği sünnet şöleni hazırlıkları yoğun şekilde devam ediyor. Geleneksel hale gelen sünnet şöleni bu yıl 9 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek. Yaklaşık 170 çocuğun ve ailelerinin katılacağı programda, çocuklar için birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. Barış, huzur ve hoşgörü alanı olarak adlandırılan İstinye Tersane’de gerçekleşecek etkinlik için özel bir program yapan Sarıyer Belediyesi, çeşitli hediyelerle çocukların ve ailelerin mutluluğuna mutluluk katacak. Programa Kral Şakir, Koca Kafalar ve Fırıldak Ailesi gibi birçok yapımın yaratıcısı karikatürist Varol Yaşaroğlu konuk olacak.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Kral Şakir film gösterimiyle başlayacak program, balon kukla tiyatrosu, hediye dağıtımı, illüzyon gösterimi ve yarışmalarla devam edecek. Etkinlikte ayrıca Hacivat Karagöz ve ipli kukla gösterimi de çocuklar için sahnelenecek. Her yıl ailelerin ve çocukların heyecanına ortak olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, şölen pastasını çocuklarla birlikte kesecek. Gün boyu çeşitli aktivitelerin yapılacağı alanda gönüllerince eğlenecek çocuklar, günü lunapark eğlencesiyle sonlandıracak.