Mmezarlıklarda bayram temizliği tamamlandı

Osmaniye Belediyesi tarafından, ramazan bayramı öncesinde temizlik çalışmaları tamamlandı. Başta Asri Mezarlık olmak üzere tüm mezarlıklarda, yol, su ve çevre düzenlemesinde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı. Belediye Mezarlık Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanları içerisindeki yol yapım çalışmaları, ağaç budama, boya, badana ve tüm temizlik işlemlerini tamamlayarak mezarlık alanlarını daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Ayrıca, Osmaniye Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı süresince Cumhuriyet Meydanı’ndan, Osmaniye Asri Mezarlığı’na ücretsiz otobüs kaldırılacağı bildirildi. Kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar arife gününden itibaren bayram sonuna kadar ücretsiz olarak servis imkânından yararlanabilecekler.

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