MENÜ
Bugün: 13 HAZİRAN 2018 Basında 30 Yıl!
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 93.505
DOLAR 4,6513
EURO 5,4940
ALTIN 194,29
Son Dakika Haberler
TÜMÜ

Mmezarlıklarda bayram temizliği tamamlandı178 defa okundu

kategorisinde,13 Haz 2018 - 15:28 tarihinde yayınlandı
Mmezarlıklarda bayram temizliği tamamlandı

Osmaniye Belediyesi tarafından, ramazan bayramı öncesinde temizlik çalışmaları tamamlandı. Başta Asri Mezarlık olmak üzere tüm mezarlıklarda, yol, su ve çevre düzenlemesinde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı. Belediye Mezarlık Müdürlüğü ekipleri, mezarlık alanları içerisindeki yol yapım çalışmaları, ağaç budama, boya, badana ve tüm temizlik işlemlerini tamamlayarak mezarlık alanlarını daha güzel bir görünüme kavuşturdu. Ayrıca, Osmaniye Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı süresince Cumhuriyet Meydanı’ndan, Osmaniye Asri Mezarlığı’na ücretsiz otobüs kaldırılacağı bildirildi. Kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar arife gününden itibaren bayram sonuna kadar ücretsiz olarak servis imkânından yararlanabilecekler.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ