Mobil Gençlik Merkezi Projesi Kapsamında Gençlerle Ankara Ziyareti Gerçekleştirildi.

Gençlik Projeleri Destek Programı (2018-2) Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Osmaniye Gençlik Derneği’nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi ile birlikte yürüttüğü “Biz Geleceğiz” “Mobil Gençlik Merkezi” Projesi kapsamında 50 genç Ankara’ya gitti.

Gençler ilk olarak TBMM’de Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu tarafından kabul edildi. Gençlerle sohbet ederek, onları dinleyen Durmuşoğlu gençlerle yakından ilgilenerek Meclisi gezdirdi. Meclis ve yasama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öğle yemeğinin ardından Meclisten ayrılan gençler Gençlik ve Spor Bakanlığını ziyaret etti. Burada Eğitim,Kültür ve Araştırma Genel Müdür Yardımcıları Sn. Muhammet Ecevit Carti ve Sn.Mehmet Akif Okur tarafından kabul edildi. Gençlere hitap eden Genel Müdür Yardımcılarına Proje Yürütücüsü Osmaniye Gençlik Derneği Başkanı ve Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel ve proje uygulayıcısı Gençlik Lideri Ahmet Yılmaz tarafından çalışmalar ve projenin son durumu hakkında bilgi sunuldu. İşaret dili eğitimi alan gençlerin sunumlarının ardından, gençler tarafından hazırlanan hediyelerin takdimi ve Genel Müdür Yardımcılarının kitap hediyeleri ve ikramları ile ziyaret sona erdi. Yoğun geçen programın devamında katılımcılar Osmaniyeliler Vakfında Vakıf yöneticileri Prof.Dr.Ruhi Ersoy, Akın Yavuz ile Ankara’da eğitim gören üniversiteli gençlerle bir araya geldiler.Vakıf çalışmaları hakkında bilgi aldılar, proje hakkında bilgi verdiler.

Gençler ayrıca program çerçevesindeTacettinDergahını, İstiklal Marşımızın yazıldığı evi, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini, Ulucanlar Ceza Evi Müzesini ve Tuz Gölü’nü de gezdiler.

Share This:

































