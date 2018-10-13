Modern Hayvancılık Tesisinde inceleme

OSMANİYE’de, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı, Tarıma Dayalı Yatırımlar Kapsamında yüzde 50 hibe desteği ile yapılan Büyükbaş Sığır Besiciliği İşletmesini ziyaret edildi. Vali Ömer Faruk Coşkun’un tesisteki inceleme gezisine, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet ve çevre köylerin muhtarları eşlik etti. İşletme sahibi Recai Alibekiroğlu, Vali Coşkun’a işletme hakkında verdiği bilgilerde, “Besi çiftliği olarak 500 baş kapasite ile bu yıl işe başladık. Hayvanlarımızın bir kısmı geldi, bir kısmı da yolda. Osmaniyeli üreticiye örnek teşkil etmek istiyoruz. Umarım örnek olur. Bizlere destek olan başta Valiliğimiz olmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Büyük emekler sarf ettiler, biz de böyle bir tesise kavuştuk.” dedi. Aldığı bilgilerin ardından İşletmeyi gezen Vali Coşkun, “İlimizde, gerçekten güzel, modern ve diğer üreticilerimize örnek olabilecek bir işletme üretime başlamış bulunuyor. Devletimizin, hükümetimizin vermiş olduğu desteklerle inşallah bu tür yatırımlar ilimizde daha da çoğalacak, yöremizde hayvancılık bu şekilde daha da gelişecektir. Hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu. Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise projenin toplam yatırım maliyetinin 1 milyon 415 bin 773 lira olduğunu ve bakanlık tarafından proje bedelinin yüzde 50’sinin hibe olarak yatırımcıya iş bitiminde ödeneceğini söyledi. Müdür Sağlam sözlerinin devamında ise şunları kaydetti: “2017 yılında Bakanlığımız tarafından 8 Adet yatırım projesi onaylanmış olup, Bakanlığımızın toplam hibe miktarı 4 milyon 750 bin liradır. 2018 yılında ise Bakanlığımız tarafından 6 Adet yatırım projesi onaylanmış olup, Bakanlığımızın toplam hibe miktarı 3 milyon 630 bin liradır.”

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