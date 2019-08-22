Modern Mezbahanede Adaklık ve Kurbanlarda Kestirilebilmeli

İyi Parti Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediye Meclis Üyesi Metin Dağlıoğlu ile İyi Parti Dörtyol Belediye Meclis Üyesi ve Parti Gurup Sözcüsü Av. Emre Arık önceki gün yapımı devam etmekte ve bitme aşamasına gelen Modern Mezbaha tesislerinde incelemelerde bulundu.

2016 yılında yapımına başlanan ve yüklenici firması üç defa değişen Modern Mezbahada incelemelerde bulunan meclis üyeleri önemli öneriler getirdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standartlarına uygun olarak projelendirilen modern mezbahada incelemelerde bulunan İyi Parti Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediye Meclis Üyesi Metin Dağlıoğlu ile İyi Parti Dörtyol Belediye Meclis Üyesi ve Parti Gurup Sözcüsü Av. Emre Arık, tesisin 10.066 m2’lik arazi üzerinde 3.260 m2 kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

İyi Parti Hatay Büyükşehir ve Dörtyol Belediye Meclis Üyesi Metin Dağlıoğlu incelemeler sonrası yaptığı açıklamada; “Günlük 100 büyükbaş, 200 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olan modern mezbahada, Dörtyol ve çevre ilçelerdeki hayvan üreticileri ile et işletmecilerinin ihtiyaçları karşılanacak. Yapımı büyük bir hızla devam etmekte ve yıl başı itibariyle tamamlanmış olacak. 3260 M2 kapalı kesim alanı ve içerisinde soğuk hava ve dinlendirmeleri bulunan tesisimizin etrafında ise 7000 m2 açık alan bulunmakta. Biz bu alanın düzenlemesinin yapılarak bilhassa Kurban Bayramında vatandaşlarımızın kesim alanı olarak kullanabilecekleri bir yer olması arzusundayız. Diğer zamanlarda ise hemşerilerimiz burada adaklık kurbanlarını da kesebilmeli. Bunun altyapısının da bir an evvel hasırlanması gerektiğine inanıyoruz. ” dedi.

Mezbaha binasının tamamlanmasıyla hayvan kesimlerinin daha hijyenik ve güvenli bir ortamda yapılacağını ifade eden İyi Parti Dörtyol Belediye Meclis Üyesi ve Parti Gurup Sözcüsü Av. Emre Arık’da yaptığı açıklamada; “Modern mezbaha tesisinde, hayvan kesim işlemleri teknolojik araçlar ile gerçekleştirilecek. Küçükbaş hayvan için ayrı, büyükbaş hayvan kesimi için ayrı bölümler yapılmış. Avrupa standartlarına uygun soğuk hava depolarını olan modern mezbaha Dörtyol ve çevresine hizmet verecek. Yapımı süren tesisimiz tahminen yılbaşına doğru bölge halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Bizim temennimiz açık alanda vatandaşlarımızın sağlıklı koşullar altında adaklıklarını ve kurbanlarını da rahatlıkla kesebilmeleri. Yada bir düzenleme yapılarak makul bir ücret karşılığı vatandaşlarımızın adaklıklarını yada kurbanlarını burada kestirebilmeleridir” dedi.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU – Dörtyol

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