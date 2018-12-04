MENÜ
Bugün: 04 ARALIK 2018
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 94.807
DOLAR 5,3501
EURO 6,1062
ALTIN 213,38
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

Motosiklet 2 Otomobile Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı190 defa okundu

kategorisinde,04 Ara 2018 - 14:41 tarihinde yayınlandı
Motosiklet 2 Otomobile Çarptı, Sürücü Hafif Yaralandı

Osmaniye’de 2 otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, 23 Eylül günü Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli Alt Geçit çıkışında meydana geldi. Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali için kente gelen Cuma Sağlamoğlu, dönüş için yola çıkıp, Bölge Trafik İstikametine ilerlerken, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen otomobile çaptı. Kontrolden çıkarak. refüjü aşıp karşı şeride geçen motosiklet, bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), meydana gelen trafik kazalarının mobese kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştığı sitede, Osmaniye’deki kaza anına da yer verildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, her iki araçta da çarpmanın etkisiyle büyük hasarın oluştuğu görülürken, motosiklet sürücüsü Cuma Sağlamoğlu’nun ise kaskı ve koruyucuları sayesinde kazayı ucuz atlattığı görüldü.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ