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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı8 defa okundu

kategorisinde,04 Haz 2019 - 01:26 tarihinde yayınlandı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Osmaniye’de seyir halindeki motosiklet, yol kenarında yürüyen yaya çarptı, kazada iki kişi yaralandı. Kaza gece saat 00.30 sularında, Osmaniye Kadirli Yolu Cevdetiye Beldesinde Sulama Kanarlı kenarından geçen yolda meydana geldi. Devlet Su İşlerine ait (DSİ) Cevdetiye Regülatöründe görevli olduğu öğrenilen Erkan Canpolat (41) idaresindeki 80 EK 015 Plakalı motosiklet, iddiaya göre yol kenarında yürüyen ve karanlıkta fark edemediği Yusuf Selbi’ye (19) çarptı. Kazanın etkisi ile Yusuf Selbi hafif şekilde yaralanırken, yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Servis Ambulansı ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yerde baygın vaziyette bulunan motosiklet sürücüsü Erkan Canpolat ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayakta tedavisi yapılan Yusuf Selbi ise özel bir hastaneye sevk edildi. Motosiklet ise incelemenin ardından, yaralı sürücünün yakınlarına teslim edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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