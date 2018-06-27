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Motosikletin çarptığı emekli polis yaşamını yitirdi918 defa okundu

kategorisinde,27 Haz 2018 - 16:12 tarihinde yayınlandı
Motosikletin çarptığı emekli polis yaşamını yitirdi

Osmaniye’de bir motosikletin çarpması sonucu yaralanan emekli polis memuru 76 yaşındaki Reşit Karagöz yaşamını yitirdi. Kaza saat 11.00 sıralarında Hacıosmanlı Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki S.D. idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Reşit Karagöz’e çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen Karagöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsü S.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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