Motosikletinin yanında ölü bulundu

Osmaniye’de 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yılmaz Işık, ölü bulundu. Işık’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsiye gönderildi. Merkeze bağlı Akyar Köyü Karabahadır Mevkii Toprakkale Caddesi üzerinde yol kenarında bir motosiklet ve hareketsiz vaziyette yerde yatan bir şahsın olduğu yönünde yapılan ihbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen görevliler, 80 EV 432 plakalı motosiklet ve sürücüsünün Yılmaz Işık olduğunu belirledi. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Işık’ın olay yerinde yaşamını kaybettiği, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazenin ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Share This:

































